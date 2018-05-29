Курьезный случай произошел в Запорожье утром 28 мая. В самом центре города по улице разгуливал обнаженный мужчина. Об этом на своей странице в соцсети сообщил местный житель Сергей Шишацкий.

"Нашествие нудистов. Пересечение пр.Ленина и ул. Панфиловцев. Сегодня 9 утра", - говорится в его сообщении.

По словам автора поста, мужчину задержали патрульные на проспекте Соборном.

Причины, по которым мужчина оказался на улице без одежды не известны. Пользователи соцсети предполагают, что он мог совершить такой эпатажный поступок на спор, либо же у него психическое расстройство.

Ранее "Страна" писала о том, что дочь Мадонны с небритыми подмышками снялась в рекламе для Vogue.

Также мы сообщали, что социальная сеть Facebook попросила своих британских и американских посетителей присылать их собственные обнаженные фото.