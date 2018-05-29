Апелляционный суд Львовской области оставил в силе оправдательное решение Долинского суда Ивано-Франковской области для журналиста Руслана Коцабы, которого обвиняли в госизмене. Об этом на Facebook сообщила адвокат Коцабы Татьяна Монтян.

По ее словам, суд оставил без изменений соответствующее решение Долинского районного суда Ивано-Франковской области. Таким образом Коцаба оправдан.

Фото: facebook.com/tetiana.montian

Напомним, в начале февраля 2015 года СБУ задержала Коцабу по подозрению в государственной измене. Ранее этот журналист критиковал проведение очередной волны мобилизации в Украине.

12 мая Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженным силам Украины и взыскал с него более 4 тыс грн за проведение экспертизы, однако оправдал по обвинению в госизмене. Пока шло следствие он провел в заключении год и три месяца, что по "закону Савченко" засчитывается за 2 года и 6 месяцев отбывания наказания.

14 июля Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу. По словам его адвоката, вменяемая журналисту статья о препятствовании деятельности ВСУ безосновательна, поскольку от ВСУ не поступало никаких заявлений или жалоб на Коцабу. Кроме того, срыв мобилизации, в котором обвиняют журналиста, не является компетенцией ВСУ, и ни один из свидетелей, выступивших в суде, не сказал о влиянии обращения Коцабы на мобилизацию.

После оглашения решения суда Коцаба был выпущен на свободу. Прокуратура обжаловала это решение в ВССУ, который вернул дело на повторное рассмотрение.

Ранее журналист Коцаба заявил, что евродепутаты уговаривают его на убежище в Бельгии.