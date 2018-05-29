СБУ рассмотрела обращение главы Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики народного депутата Виктории Сюмар о внесении в "черный список" Интернет-ресурса "Корреспондент" за трансляцию военного парада "ДНР". Об этом сообщила парламентарий на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее ответное письмо.

"Служба безопасности Украины в рамках действующего законодательства внимательно рассмотрела Ваше депутатское обращение в вопросе трансляции на Интернет-ресурсе "korrespondent.net" видео "Парад Победі 2018 в ДНР".

По результатам проверки на основании собранных материалов 24 мая главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Фото: facebook.com/vsiumar

В материале сайта "Корреспондент" указывается, что речь идет о "самопровозглашенной республике" и что "Парад проходит в честь 73-й годовщины победы во Второй мировой войне". Следом перечисляется техника, которая принимает участие в параде, и представлено видео и фотографии репетиции данного парада.

Как сообщала "Страна", СБУ рассмотрит обращение Турчинова о внесении в "черный список" СМИ, транслировавших военный парад "ДНР".