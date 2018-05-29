По состоянию на 1 апреля 2018 года дебиторская задолженность ПАО "Укргазвыдобування" превысила 42 млрд грн. Это более чем в 40 раз превышает показатель 2015 года, когда неплатежи контрагентов компании едва превысили 1 млрд грн. В течении первого квартала она выросла на 8,3 млрд грн. Об этом сообщается в финансовой отчетности, опубликованной на сайте компании.

Почти всю дебиторскую задолженность Укргазвыдобування формируют неплатежи НАК "Нафтогаз". Действующее законодательство наделило НАК монопольным правом на покупку всего газа у "Укргазвыдобування" по социальной (льготной) цене 4,85 грн за куб.м, для газоснабжения населения.

С июня 2018 года НАК "Нафтогаз" выставил в своем прейскуранте цену на газ для коммерческих потребителей на уровне 9,08 грн за куб.м.

При этом в 1 квартале 2018, по данным НАК, задолженность предприятий-должников перед "Нафтогазом" сократилась на 6,5 млрд грн.

Дебиторская задолженность

"Укргазвыдобування"

Фото: ugv.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что члены правления "Нафтогаза" получат многомиллионную премию за выигрыш суда у "Газпрома".

Также мы сообщали, что в "Газпроме" заявили, что решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогаза" написал посторонний человек.