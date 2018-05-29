Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который предложил создать Бюро для расследования военных преступлений, сообщил о десятках тысяч преступлений, которые военнослужащие совершают ежегодно.

Об этом сообщает "112 Украина".

Матиос отметил, что с апреля 2014 года резко вырос уровень преступности среди военнослужащих.

"Общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военным прокуратур в течение 2015-2017 годов, превысил 20 тысяч дел ежегодно, то есть более 20 тысяч преступлений, совершенных военными. Показатель колебался в среднем с 24 тысяч до 20 тысяч 300 дел в разные периоды", - сообщил главный военный прокурор.

За 5 неполных месяцев расследуется почти 5 тысяч 200 военных преступлений. За 4 месяца предыдущего года, таких преступлений было почти 7,5 тысяч.

В Главной военной прокуратуре сообщают, что за весь период военными прокуратурами в ЕРДР зарегистрировано 27 тысяч 200 уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тысячи военнослужащих, что является четвертой частью армии.

Наиболее распространенными среди них остаются самовольные оставления воинской службы, дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение управлению и офицерам, халатное отношение к военной службы, утрата военного имущества, нарушение уставных отношений, нарушение отношение с оружием, уклонение от военной службы другим способом, превышение служебных полномочий.

Ранее "Страна" сообщала, что Матиос назвал официальную цифру самоубийств среди военных в АТО.

Также военный прокурор Матиос заявил, что подал в суд на начальника Генштаба Муженко.