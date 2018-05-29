Европейскому союзу предстоит столкнуться с неизбежной угрозой в виде крупного кризиса, если он не решит проблему с беженцами, территориальными распадами в виде Brexit и не изменит политику жесткой экономии.

Об этом заявил миллиардер Джордж Сорос, выступая в Париже 29 мая. Полный текст его выступления "Как сохранить Европу" опубликовал сайт Европейского совета по международным отношениям.

"Страна" выделила самые интересные моменты его выступления.

Бюджет и беженцы

"Европейский Союз переживает экзистенциальный кризис. Все, что может пойти не так, пошло не так", - сказал Сорос.

"Я лично рассматривал Европейский Союз как воплощение идеи открытого общества. Это было добровольное объединение равноправных государств, которые объединились и пожертвовали частью своего суверенитета ради общего блага. Идея Европы как открытого общества продолжает меня вдохновлять", - напомнил он.

И добавил, что "после финансового кризиса 2008 года Европейский Союз, похоже, сбился с пути".

"ЕС принял программу сокращения бюджета, которая привела к кризису евро. Это превратило еврозону в отношения между кредиторами и должниками, где кредиторы установили условия, которым должники должны были соответствовать. Должники не могли выполнить эти условия, и это создало отношения, которые не являются ни добровольными, ни равными. В результате многие молодые люди сегодня считают Европейский Союз врагом, который лишил их рабочих мест и безопасного и многообещающего будущего. Популистские политики использовали недовольство и сформировали антиевропейские партии и движения", - отметил он.

Также он напомнил о кризисе с беженцами. "Сначала большинство людей сочувствовали тяжелому положению беженцев, спасающихся от политических репрессий или гражданской войны, но не хотели, чтобы их повседневная жизнь была нарушена из-за развала социальных служб. Они были разочарованы неспособностью властей справиться с кризисом", - заявил Сорос.

Разрушительный Brexit

После миграции и дефицита бюджета Сорос большой проблемой считает Brexit. "Это чрезвычайно разрушительный процесс, вредный для обеих сторон. Большая часть ущерба ощущается сейчас, когда Европейский Союз находится в экзистенциальном кризисе, но его внимание отвлекается на переговоры о соглашении о разделении с Великобританией. Это проигрышное предложение, но оно может быть преобразовано в беспроигрышную ситуацию", - отмечает он.

По его мнению, развод будет длительным процессом, который, вероятно, займет более пяти лет. "В конечном счете, это зависит от британцев, чтобы решить, что они хотят сделать. Однако было бы лучше, если бы они пришли к эту решению раньше, чем позже. Это цель инициативы под названием "лучшее для Британии", которую я поддерживаю", - заявил Сорос.

АдГ, Италия и Орбан как популисты

По его словам, эти факторы привели к власти популистов в странах ЕС.

Например, в Германии партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила полномочия и превратилась в крупнейшую оппозиционную партию. Италия недавно пережила аналогичный опыт, и политические последствия были еще более катастрофическими: антиевропейские партии почти захватили правительство. В Италии сейчас проходят выборы в условиях политического хаоса.

"Действительно, вся Европа была разрушена кризисом беженцев. Недобросовестные лидеры эксплуатируют его даже в тех странах, которые практически не принимают беженцев", - заявил миллиардер.

Не обошел вниманием Сорос и главу Виктора Орбана, который запретил работу Фонда Сороса в своей стране.

"В Венгрии Виктор Орбан основывал свою кампанию по переизбранию на ложных обвинениях в том, что я планирую наводнить Европу, включая Венгрию, мусульманскими беженцами. В настоящее время он выступает в качестве защитника своей версии христианской Европы, которая бросает вызов ценностям, на которых был основан Европейский Союз. Он пытается взять на себя руководство Христианско-демократическими партиями, которые составляют большинство в Европейском парламенте", - отметил Сорос.

По его словам, еще одним фактором экзистенциальной опасности является выход президента США из договора о ядерном оружии с Ираном, тем самым "фактически уничтожив трансатлантический Альянс". "Такое развитие событий окажет дополнительное давление непредсказуемой силы на и без того осажденную Европу", - считает Сорос.

Эти события бязательно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие потрясения, в том числе девальвацию валют развивающихся стран.

Рецепт №1: "план Маршалла" для Африки

Миллиардер рекомендует начать с того, чтобы взять под контроль кризис беженцев.

"Я всегда выступал за то, чтобы распределение беженцев в Европе было полностью добровольным. Государства-члены не должны быть вынуждены принимать беженцев, которых они не хотят, и беженцы не должны быть вынуждены селиться в странах, куда они не хотят ехать", - заявляет он.

Также Европа также должна срочно реформировать или отменить так называемые Дублинские правила, которые ложатся несправедливым бременем на Италию и другие средиземноморские страны с катастрофическими политическими последствиями.

В то же время, по его словам, ЕС должен защищать свои внешние границы, но держать их открытыми для законных мигрантов. Причем он предлагает протянуть руку помощи мигрантам из Африки, "предложив существенную помощь демократически настроенным режимам".

"Таким образом, миграция будет добровольной как со стороны мигрантов, так и со стороны принимающих государств. Такой "план Маршалла" также поможет сократить число политических беженцев путем укрепления демократических режимов в развивающихся странах", - заявляет Сорос.

Он отмечает,что сегодняшняя реальность существенно отстает от этого идеала. В Евросоюзе до сих пор нет единой миграционной политики. Каждое государство-член имеет свою собственную политику, которая часто противоречит интересам других государств.

Кроме того, основная цель большинства европейских стран - не способствовать демократическому развитию, а остановить поток мигрантов. Это отвлекает значительную часть имеющихся средств на грязные сделки с диктаторами, подкупая их, чтобы помешать мигрантам пройти через их территорию или использовать репрессивные меры, чтобы помешать своим гражданам покинуть страну. В долгосрочной перспективе это приведет к увеличению числа политических беженцев.

Также ощущается острая нехватка финансовых ресурсов. Мы считаем, что содержательный план Маршалла для Африки потребуется не менее 30 млрд евро в год в течение ряда лет.

Сорос признает, что государства - члены могут внести лишь небольшую часть этой суммы, даже если они готовы сделать это. Поэтому он предлагает свой второй рецепт.

Рецепт №2: займы для Евросоюза

Сорос считает, что Европейский Союз имеет высокий кредитный рейтинг, и его потенциал заимствования в значительной степени не используется.

"До недавнего времени можно было бы утверждать, что жесткая экономия работает, и мы должны продолжать ее, потому что европейская экономика медленно улучшается. Но заглядывая в будущее, мы сейчас сталкиваемся с прекращением сделки с Ираном по ядерному оружию и разрушением трансатлантического альянса. Это обязательно негативно скажется на европейской экономике и вызовет другие потрясения", - отмечает он.

И предлагает "готовое предложение о финансировании" нового "плана Маршалла". Правда, конкретику не раскрывает. "Я не буду вдаваться в подробности, но хочу отметить, что предложение содержит оригинальный механизм, который позволил бы Европейскому Союзу заимствовать средства с рынка по очень выгодной ставке, неся при этом прямых обязательств ни для себя, ни для своих государств-членов. Это также дает значительные бухгалтерские преимущества. Кроме того, несмотря на то, что это предложение не является готовым, оно уже успешно используется в других контекстах, в основном в муниципальных облигациях с доходами в США, а также в срочном финансировании инфекционных заболеваний", - заявил Сорос.

Европа должна измениться

"Экономическое обоснование для того, чтобы Британии остаться членом ЕС является сильным, но для этого потребуется время. В течение этого времени ЕС должен трансформироваться в Ассоциацию, к которой хотели бы присоединиться такие страны, как Великобритания, чтобы укрепить политическое дело", - считает он.

Европа в виде Ассоциации, по мнению Сороса, будет отличаться от нынешних договоренностей по двум ключевым аспектам. "Во-первых, новые правила четко разграничили бы Европейский Союз и еврозону. Во-вторых, они признают, что у евро есть много нерешенных проблем, и им нельзя позволить разрушить Европейский Союз", - отмечает он.

ЕС регулируется устаревшими договорами, которые утверждают, что все государства-члены должны присоединиться к евро, если и когда они соответствуют требованиям. Они превратили ЕС в организацию, в которой Еврозона составляет внутреннее ядро, а другие члены низведены до более низкого положения.

Это, по его мнению, должно быть прекращено. "Вместо многоскоростной Европы мы должны стремиться к "многодорожечной Европе", которая позволила бы государствам-членам сделать более широкий выбор. Это имело бы далеко идущие благотворные последствия. Сейчас отношение к сотрудничеству является негативным: государства - члены хотят подтвердить свой суверенитет, а не отказываться от него. Но если сотрудничество приносит положительные результаты, отношение может улучшиться, и некоторые цели, такие как оборона, которые в настоящее время лучше всего преследуются коалициями желающих, могут претендовать на всеобщее участие", - считает Сорос.

Суровая реальность может заставить государства-члены отказаться от своих национальных интересов в интересах сохранения Европейского Союза. "Это то, к чему президент Макрон призывал в своей речи в Ахене, и это было осторожно одобрено канцлером Меркель", - подчеркнул Сорос.

"Слова о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности больше не являются фигурой речи, это суровая реальность. Европа должна сделать что-то радикальное, чтобы избежать этого", - резюмировал миллиардер.

Ранее "Страна" сообщала, что The Washington Times назвала Вакарчука политическим проектом Сороса в Украине.

Также премьер Венгрии обвинил Джорджа Сороса в разжигании антисемитизма в Европе - Bloomberg.