Президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента 1 июня выехать в столицу Германии, Берлин, для проведения переговоров о подготовке встречи в "нормандском формате" на высшем уровне. Об этом глава государства сообщил на брифинге после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Мы очень твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время, и мы договорились в Аахене, что попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне Нормандского формата и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской Администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров, - заявил Петр Порошенко.

Как известно, в Администрации президента вопросы внешней политики курирует заместитель главы АП Константин Елисеев.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко и Штайнмайер сегоденя обсудят размещение миротворческой миссии на Донбассе.

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