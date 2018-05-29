После того, как Динамо покинули форварды Жуниор Мораес и Дьемерси Мбокани (кроме них из команды ушел и защитник Евгений Хачериди - Прим.Ред.), клубу необходим нападающий, так как на этой позиции у Киева остался один Артем Беседин.

Как передает Футбол 24 со ссылкой на Sportdog, Динамо рассматривает вариант с приобретением нападающего краковской Вислы Карлитоса. Также 27-летним испанцем интересуется АЕК.

Карлитос перешел в Вислу летом 2017 года из Вильярреала и уже в своем дебютном сезоне забил 24 гола в 36 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата Польши. Также в активе испанца 7 ассистов.

Кроме того, в своей карьере Карлитос выступал за Фуэнлабраду, Эльденсе, кипрские Арис и Лимассол.

Контракт Карлитоса с Вислой истекает летом 2019 года. Трансферная стоимость испанца, по данным Transfermarkt, составляет около 1,5 млн евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо хочет обратно купить у Бешикташа Домагоя Виду, а заодно и Бойко.