В прошлом году в Украине после вакцинации умерли 17 детей. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита в интервью "РБК-Украина".

"В прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ", - заявил Курпита.

Он отметил, что все эти случаи не освещались в СМИ, поскольку украинский рынок вакцин остается местом для торговых войн между разными компаниями.

"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки", - подчеркнул он.

Курпита также рассказал о подробности смерти шестимесячной девочки в день прививки от дифтерии в Тернополе. "Ребенку сделали прививки от полиомиелита и коклюша-дифтерии-столбняка. После этого он остался дома с одним из близких родственников. Когда домой пришли родители, то обнаружилось, что ребенок мертв. По информации, которую предоставила региональная группа в своем протоколе, имел место фактор внешнего воздействия на внешние пути. Это трагедия для семьи, потому что ребенок был очень желанным. Но она никак не связана с вакцинацией", - отметил он.

Как сообщала "Страна", в Раде требуют запретить использование индийской вакцины АКДС после которой умер ребенок.