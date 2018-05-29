В Сумах 29 мая уроженка Луганской области закрылась в съемной квартире с сыном своей подруги и угрожала отрезать мальчику голову. Женщина пыталась вернуть свою дочь, которая находилась в местном детском доме. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Драма разыгралась около 8 часов утра в квартире одной из многоэтажек по улице Ахтырской.

Женщина закрылась с сыном своей подруги и угрожала его убить. Она требовала привести ее трехлетнюю дочь, которую подруга ночью отдала в детский дом. Жизни ребенка угрожала реальная опасность", - рассказали в ведомстве.

Переговоры проводили через оконные решетки. "Женщина была в неадекватном состоянии и реально угрожала ребенку отрезать ножом голову. Мальчик был очень напуган и плакал, - рассказывает Владимир Бабич, заместитель начальника полиции в Сумской области.

Выяснилось, что женщина ночью распивала спиртное. После чего подруга и отдала ее дочь в детский дом. И сегодня таким неадекватным способом женщина решила ее вернуть.

Только по возвращении собственного ребенка из детского дома женщина согласилась через окно передать заложника и нож.

Когда ребенок уже был на улице, психологи продолжали работать со злоумышленницей. После налаживания контакта женщина открыла дверь руководителю психологической службы полиции.

"Она до сих пор находилась в нетрезвом состоянии, в квартире были разбросаны ножи. И я уверена, что опоздай мы хоть на час, трагических последствий было бы не избежать", - рассказывает Елена Ковалева, руководитель отдела психологического обеспечения управления кадрового обеспечения полиции области

Женщина согласилась отдать свою дочь полицейским, которые заверили, что ребенок будет находиться в хороших условиях под присмотром воспитателей.

Сейчас женщина задержана. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

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