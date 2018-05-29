Субтропический шторм "Альберто", ранее обрушившийся на юго-восточное побережье США, ослаб до уровня тропической депрессии. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами,передает Интерфакс.

Синоптики прогнозируют во вторник сильные дожди на территории штатов Флорида и Алабама. А в среду и четверг "Альберто" пройдет по территории штатов Теннесси, Кентукки и Огайо, после чего достигнет северной границы США в районе Великих озер.

Напомним, субтропический шторм "Альберто" обрушился на побережье Мексиканского залива в понедельник, власти штата Флорида провели эвакуацию граждан.

По данным американских СМИ, сезон ураганов в регионе официально еще не начался, но "Альберто" стал первым штормом, получившим официальное название.

Сезон ураганов в Атлантике начинается примерно 1 июня и длится до 10 ноября, при этом максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

Согласно прогнозу американских метеорологов, интенсивность сезона в 2018 году будет "средней или немного выше средней".

Ранее "Страна" писала о том, что в США погибли два репортера, делавшие репортаж об урагане "Альберто".

Также мы сообщали, что в Кирилловке половина баз отдыха остаются подтопленными, эвакуировали 200 отпускников.