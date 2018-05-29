В Деснянском районе Киев эвакуировали около 1 тысячи человек с рынка вблизи станции метро "Лесная" из-за сообщении о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На территории рынка работают взрывотехники, полиция и другие профильные службы - проверяются киоски и метро.

Как уточнили в пресс-службе столичной полиции, с территории рынка пришлось эвакуировать около тысячи человек.

Сообщение о взрывчатке на ул. Попудренко в Киеве поступило в полицию от женщины сегодня в 11:15. Ее личность устанавливается.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове неизвестный "заминировал" пять бизнес-центров.

Также мы писали, что киевлянин "заминировал" оба стадиона столицы, когда готовил их к финалу Лиги чемпионов.