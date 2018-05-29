Бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди продолжит карьеру в греческом клубе ПАОК, вопрос по его переходу решен положительно. Главный тренер греков Разван Луческу дал добро на трансфер.

Об этом сообщает Sport24.

Фото: twitter.com/PAOKfrance

В конце этой недели Евгений Хачериди прибудет в Салоники и подпишет контракт со своей новой командой.

На представлении новичка будет присутствовать президент клуба Иван Саввиди. Напомним, что Иван Саввиди хотел купить Хачериди еще зимой, но "Динамо" выдвинуло тогда неприемлемые для греков финансовые условия. Теперь же защитник достанется грекам абсолютно бесплатно как свободный агент.

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Хацкевич, объяснил причины, по которым "бело-синие" решили расстаться с Хачериди.