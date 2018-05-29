Во вторник, 29 мая, Сирия официально заявила о признании и установлении дипломатических отношений с непризнанными Южной Осетией и Абхазией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Сирии.

"В знак признания взаимной поддержки Сирийская Арабская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия договорились о признании и установлении дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия", - говорится в сообщении.

Об этом также написал в Facebook так называемый министр иностранных дел непризнанной Абхазии.

Фото: facebook.com/daurkove

Как сообщала "Страна", Молдова хочет взыскать миллиарды долларов с России за оккупацию Приднестровья.

Напомним, что Петр Порошенко ранее пообещал максимально помочь Молдавии восстановить контроль над Приднестровьем.