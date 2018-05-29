Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласен с Лионелем Месси, что "альби селесте" не является фаворитом ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В пятерку главных претендентов на победу тренер "горожан" прогнозируемо включил и сборную Аргентины.

"Фавориты - это, как обычно, Англия, Германия, Испания, Аргентина, Бразилия. Те, кто всегда претендует на самые высокие места. Надеюсь, мы все по-настоящему насладимся чемпионатом мира этим летом", - заявил Хосеп Гвардиола.

Об этом передает Чемпионат со ссылкой на Sport.es.

На групповом этапе Мундиаля Англия сыграет с Бельгией, Тунисом и Панамой. Германия встретится с Южной Кореей, Швецией и Мексикой. Испании предстоит противостоять Португалии, Марокко и Ирану. Аргентина сыграет с Хорватией, Исландией и Нигерией, а Бразилия - с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД России профилактически поговорили с главой барсеточников Москвы перед стартом ЧМ-2018.