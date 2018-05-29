В Бельгии мужчина с криками "Аллаху акбар" открыл стрельбу по прохожим, трое погибших
В бельгийском городе Льеж неизвестный открыл стрельбу на улице, в результате погибли двое полицейских и еще один прохожий.
О чрезвычайном происшествии сообщает местный телеканал RTBF.
Также известно, что в результате перестрелки еще двое человек получили ранения. Затем он пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был застрелен полицейскими, сообщили журналистам в управлении полиции Льежа.
Полиция подтвердила, что ликвидировала нападавшего.
Пока правоохранители квалифицируют произошедшее как террористический акт. La Libre Belgique сообщает, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллаху акбар".
Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d’Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3— Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.
#Liege #boulevard #avroy #shooting #fusillade #echanges 2 policiers morts pic.twitter.com/m72CcIzr9A— QK Pham (@Moon_DEX) 29 мая 2018 г.
Видео с места происшествия начали публиковать пользователи в соцсетях.
Видео: facebook.com/kingleeone
Как сообщала "Страна", ранее на авиабазе в Бельгии случайно запустили ракету, есть раненые.
Также "Страна" писала, как во Флориде стрелок открыл огонь по прохожим. Больше часа он воевал с полицией. Стрелок забаррикадировался в квартире и обстреливал улицу с помощью винтовки. Один человек был ранен, а самого стрелка полиция нашла мертвым. Им оказался 49-летний Кевин Роберт Холройд. Что его толкнуло на экстраординарный, поступок пока выясняется.