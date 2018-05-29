В бельгийском городе Льеж неизвестный открыл стрельбу на улице, в результате погибли двое полицейских и еще один прохожий.

О чрезвычайном происшествии сообщает местный телеканал RTBF.

Также известно, что в результате перестрелки еще двое человек получили ранения. Затем он пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был застрелен полицейскими, сообщили журналистам в управлении полиции Льежа.

Полиция подтвердила, что ликвидировала нападавшего.

Пока правоохранители квалифицируют произошедшее как террористический акт. La Libre Belgique сообщает, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллаху акбар".

Видео с места происшествия начали публиковать пользователи в соцсетях.

Видео: facebook.com/kingleeone

Как сообщала "Страна", ранее на авиабазе в Бельгии случайно запустили ракету, есть раненые.

Также "Страна" писала, как во Флориде стрелок открыл огонь по прохожим. Больше часа он воевал с полицией. Стрелок забаррикадировался в квартире и обстреливал улицу с помощью винтовки. Один человек был ранен, а самого стрелка полиция нашла мертвым. Им оказался 49-летний Кевин Роберт Холройд. Что его толкнуло на экстраординарный, поступок пока выясняется.