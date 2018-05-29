Новые случаи ботулизма зафиксированы в Украине в мае. При этом в стране пока нет сыворотки об этой смертельно опасной болезни. Об этом сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, пишет УНН.

"У нас в Украине сыворотки от ботулизма нет, она - не сертифицирована. Департамент здравоохранения Украины не закупает эту сыворотку - это квота Минздрава. Департамент не смог бы ее приобрести, даже если бы хотел, поскольку она не является сертифицированной", - рассказала собеседница.

По ее словам, ранее сыворотку закупали в Москве, однако пока альтернативы в Минздраве не придумали.

На прошлой неделе в Запорожской, Киевской, Черкасской, Львовской и Харьковской областях медики зафиксировали новые случаи ботулизма.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве женщина за день умерла от ботулизма.

Также мы сообщали, что в Запорожской области два новых случая ботулизма из-за рыбы с рынка.