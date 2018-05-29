Россия запретила въезд на территорию страны польскому историку и политологу Славомиру Дембскому.

Об этом сообщает "Польское радио".

Дембский отправился в Россию для участия в конференции, однако пограничники в аэропорту "Домодедово" под Москвой не позволили историку въехать в страну. На место сразу выехали представители польского консульства в РФ.

В МИД сообщили, что вице-министр Анджей Папеж направил российскому послу Сергею Андрееву ноту в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Дембского. Его также вызвали в МИД. Польша требует от РФ объяснений относительно инцидента.

Славомир Дембский является председателем Польского института международных дел. Он уже неоднократно принимал участие в мероприятиях на территории России, поэтому в Польше и ждут объяснений от РФ.

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