Украина и Франция подписали второй этап межправсоглашения о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters с центром техобслуживания для них. Первые четыре модели поступят к концу 2018 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Соглашение подписано от имени Кабинета министров Украины.

"От правительства Украины подписал с министром-госсекретарем экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан второй этап межправительственного Соглашения о закупке вертолетов Airbus Helicopters: к концу 2018 получим 4, а в целом 55 современных вертолетов + центр тех.обсл. в Украине", - написал Аваков в своем аккаунте в Twitter.

Фото: twitter.com/avakovarsen

Как сообщала "Страна", 23 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали соглашение, предусматривающее покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для нужд МВД Украины.

Пресс-служба МВД сообщала, что Украина рассчитывает получить первые вертолеты - трех моделей Н145, Н125 и Н225 - уже в этом году. Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службе Украины.

Фото: twitter.com/avakovarsen

Фото: twitter.com/avakovarsen

Фото: twitter.com/avakovarsen

Фото: twitter.com/avakovarsen

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Напомним также, что Нацполиция объявила тендер на закупку 150 автозаков.