Звездный форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лео Месси признал, что его национальная команда не является фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Об этом передает Террикон.

"Люди должны знать, что мы не едем в Россию в качестве фаворитов, но у нас есть ряд очень хороших игроков. Я верю в эту команду. У нас есть игроки с талантом и опытом. Но мы не можем считать, что мы лучшие, потому что это неправда. Довольно много команд лучше - Бразилия, Испания, Германия.

На днях я разговаривал с другом, и он сказал мне: "Послушай, если бы ты выступал за Испанию, ты был бы чемпионом мира". Но мне никогда не приходило такое в голову", - рассказал форвард.

Напомним, что на чемпионате мира в России сборная Аргентины будет выступать в группе D, где ее соперниками станут команды Исландии, Хорватии и Нигерии.

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