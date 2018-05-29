Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник в "Нафтогазе".

По его словам, соответствующее решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния - так называемого "транзитного" контракта.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Сейчас из этой суммы уплачено меньше половины (20 млн долларов).

Остальные 25,6 млн долларов будут выплачены только после фактического выполнения "Газпромом" решение Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты "Нафтогаза" 2,56 млрд долларов. На сегодняшний день российская компания отказывается выполнять это решение, и заявила о намерении разорвать договоренности с "Нафтогазом".

Осенью прошлого года правление "Нафтогаза" получило премии за выигрыш первой части судебного спора с "Газпромом".

Тогда список премируемых состоял из 8 человек. Среди них - Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.

Общая сумма средств, сэкономленная "Нафтогазом" государству благодаря победе в суде Швеции составляет около 50 млрд долларов.

Выплата премий и бонусов является общемировой практикой.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемов газа для транзита.

По решению арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Ранее "Страна" писала о том, что "Газпром" подписал мировое соглашение с Еврокомиссией.

Также мы разбирались, чем обернется для украинцев новое повышение цены на газ.