У президента РФ Владимира Путина ничего не знают об инициативах обмена осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на задержанного в Украине журналиста Кирилла Вышинского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере не известно о том, чтобы какие-то инициативы поступали бы", - отметил Песков.

Так в ходе общения с журналистами во вторник он ответил на вопрос о том, готов ли Кремль идти на обмен в этой ситуации.

Песков напомнил, что недавно Владимир Путин делал заявление в связи с данной ситуацией, напомнив при этом, что Олег Сенцов осужден и отбывает наказание за причастность в подготовке террористического акта. Это вердикт суда, добавил Дмитрий Песков.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене Вышинского на Сенцова.

15 мая сотрудники украинских силовых структур провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве, в тот же день был задержан руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, являющий по заявлению СБУ, украинским гражданином. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 17 мая Херсонский городской суд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олена Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. При этом российские власти считают Сенцова гражданином РФ. 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца ранее не исключила, что Олега Сенцова могут обменять на Кирилла Вышинского.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минюсте России сообщили, что голодающий Сенцов согласился на терапию.

Также у Авакова предложили обменять главу РИА "Новости Украина" на журналиста Сущенко.