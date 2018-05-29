Американский чемпион боев без правил Джефф Монсон получил гражданство России
Известный американский участник боев без правил по версии ММА Джефф Монсон получил российское гражданство. Указ подписал президент Владимир Путин.
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в тексте указа.
Еще в декабре 2015 года Монсон сообщил, что получил гражданство России, но официального подтверждения его слов не поступало.
Также известно, что в сентябре 2016 года Монсон получил "паспорт" самопровозглашенной "Луганской народной республики".
Монсон стал двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Он провел 85 боев, в которых одержал 60 побед.
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