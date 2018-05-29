Известный американский участник боев без правил по версии ​​ММА Джефф Монсон получил российское гражданство. Указ подписал президент Владимир Путин.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в тексте указа.

Еще в декабре 2015 года Монсон сообщил, что получил гражданство России, но официального подтверждения его слов не поступало.

Также известно, что в сентябре 2016 года Монсон получил "паспорт" самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Монсон стал двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Он провел 85 боев, в которых одержал 60 побед.

Как сообщала "Страна", в Госдуму внесли законопроект о праве жителей "ЛДНР" работать в России без патента.

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