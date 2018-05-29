28 украинцев пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло с туристическим автобусом в Будапеште. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Беца.

Фото: twitter.com

"ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно - 28 человек, из них 8 - получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", - написала в соцсети представитьль дипломатического ведомства.

Напомним, в Будапеште двухэтажный туристический автобус из Украины на скорости влетел в ограничитель высоты.

По предварительным данным, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров. Угрозы для жизни пострадавших пассажиров нет. Среди раненых нет детей.

По факту аварии открыто уголовное производство.

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