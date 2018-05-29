Очевидец утверждает, что в больнице Соломенского района Киева врачи принимали больных в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом на видео, которое опубликовала группа dtp.kiev.ua в Facebook, заявила мать больной 20-летней девушки, попавшей в данную больницу.

Отмечается, что 28 мая девушка с кровотечением обратилась в больницу. По словам ее мамы, врач после просьбы воспользоваться перчатками для осмотра нагрубил, а другой не мог сесть в кресло.

На место инцидента вызвали полицию. Комментировать ситуацию врачи пока отказались.

Видео: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве нашли типографию, печатавшую медицинские справки со всеми печатями и подписями.

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