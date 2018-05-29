Во вторник, 29 мая, во Львове около 11:00 поступила информация о заминировании пяти бизнес-центров, расположенных на улицах Шевченко, Промышленной, Научной, Хмельницкого и Героев УПА. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

Правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют офисные помещения и прилегающие к ним территории.

Сейчас устанавливается личность человека, сообщившего о минировании центров. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Также "Страна" писала, что во Львове в апреле два дня подряд "минировали" три бизнес-центра.

Как сообщала "Страна", полиция закрыла сразу пять станций метро в Киеве из-за звонка о минировании.