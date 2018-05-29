В украинском сегменте Facebook медиа-скандал: службу новостей ТСН обвинили в "слишком объективном" освещении ситуации на Донбассе.

Вчера, 28 мая, телеканал 1+1 показал сюжет о гибели 15-летней девушки под Торецком, где сейчас идут тяжелые бои - рядом находится неподконтрольная Украине Горловка.

Журналисты телеканала обвинили в смертельном обстреле силы "ДНР", после чего дали слово матери погибшей девочки. Но та заявила, что их дом обстреляли вооруженные силы Украины.

Тот факт, что эта позиция попала в эфир, вызвала ряд возмущенных комментариев на просторах Facebook - в том числе от известных украинских журналистов. На это отреагировали другие лидеры мнений, которые удивились таким откровенным призывам к цензуре.

"Страна" проследила, как сеть реагировала на "возмутительный" телесюжет.

"Свои стреляли же"

О гибели девушки, которая три дня назад отметила свое 15-летие, "Страна" рассказывала еще вчера. Власти утверждают, что в ее дом на окраине Торецка (поселок Железное) залетел 120-миллиметровый снаряд. Его осколком и убило Дарину Казимирову.

Это уже не первый обстрел именно этого дома: накануне ночью туда уже падал снаряд. А второй оказался роковым.

Нацполиция обвинила в случившемся противника, который вел обстрел из района шахты Гагарина в Горловке. К официальным выводам присоединились и журналисты ТСН. Однако родственница погибшей девятиклассницы на камеру заявила в обстреле со стороны ВСУ.

"Выстрелили - и через три секунды оно грохнуло. Какое может быть расстояние? Свои стреляли же", - утверждает бабушка погибшей, у которой она жила.

По ее словам, снаряды постоянно летают над их улицей. Пока она говорила, рядом послышался звук исходящего орудийного выстрела. "Сейчас еще летать начнёт над нами тут", - заявила женщина.

"Я бы вырезал это дебильное ватное утверждение"

Хотя крамольная позиция бабушки Дарины Казимировой звучала всего несколько секунд эфирного времени, в Сети многие ощутили, что называется, когнитивный диссонанс.

Дискуссию о том, стоило ли давать в эфир мнение о виновности ВСУ, начал журналист Вахтанг Кипиани.

"Посмотрел сюжет ТСН об убитой девушке из Торецка. Ее мама (на самом деле бабушка - ред.) не сомневается, что стреляли ... Вооруженные Силы Украины. Я более трех лет работал редактором ТСН. И, если бы вчера пришлось готовить материал к эфиру, то, не колеблясь, вырезал бы из слов матери это дебильное ватное утверждение о том, что стреляли "свои".

Это не цензура, а гигиена и элемент национальной безопасности. Нельзя давать в эфир, который смотрят миллионы людей, подобную полную ерунду, кто бы ее ни сказал", - пишет Кипиани в Facebook.

Журналиста поддержала в комментариях его коллега с российского "Радио Свобода" Елена Рыковцева:

"Абсолютно согласна. Сначала корреспондент твердо заявляет, что стреляла российская сторона с территории шахты в Горловке. Потом барабанит, что "при этом родные ребенка во всех бедах обвиняют украинскую сторону" и дает слово этой женщине, которая (кстати, ее монолог порезан, но все равно это звучит четко) действительно говорит, что это "свои". Почему она так говорит?! Если вы даете это в эфир, так хотя бы прокомментируйте! Но они тупо дают этот монолог, и кор-т опять завершает декларацией, что это "теракт пророссийских боевиков". Поразительно".

Помощник нардепа Анны Гопко Тарас Шамайда не понимает, "в чем смысл трансляции таких утверждений убитой горем мамы, которой российская пропаганда съела мозг? Особенно в том случае, когда погибшая девушка искренне любила Украину".

"Да нет никакого смысла и никаких оснований искать "правду" в словах женщины", - отвечает ему Кипиани.

При этом всех, кто выражал несогласие или хотя бы сомнение, журналист сразу отправлял в бан. При этом не стесняясь в выражениях и называя бабушку погибшей "безумной женщиной".

Позже к обсуждению присоединилась вице-спикер парламента, а в прошлом - журналист Ирина Геращенко. Она заявила, что родственницу погибшей девочки не нужно было показывать.

"Девочка (мне еще вчера это рассказали сотрудники ДонВГА) ушла жить к бабушке через непростые взаимоотношения с отчимом и мамой. Я тоже не понимаю, зачем показывать людей в аффекте", - написала она.

"А кого еще нужно показывать, если не очевидцев?", - возразили вице-спикеру в комментариях.

"Вот она, свобода слова"

В тоже время, многие пользователи соцсетей возмутились постом Кипиани.

"Вот она свобода слова. Нельзя рассказывать о том, что украинская армия убивает местных жителей. Потому что "цэ гыгыена"", - пишет блогер Денис Гороховский.

"Ну вот, накинулись на человека... На самом деле все СМИ так делают. И российские и американские в том числе. Не нужно изображать святую невинность.

Другое дело, что только украинские журналисты когда машут своим грязным бельем перед публикой считают это большим достижением. Почему? Не знаю. Для меня это остается загадкой", - говорит журналист Вячеслав Чечило.

"По ночам Кипиани консультирует российских специалистов как правильно реагировать на выводы комиссии по сбитому "Боингу", - иронизирует шоумен Владимир Петров.

"Все, что надо знать про стандарты журналистики "демократических медиа".

Интересно, студентам магистратуры Украинского католического университета Вахтанг так же рассказывает, как можно подстраивать мнение очевидцев под свою картину мира или политическую конъюнктуру?

Если редактор сомневается в правдивости слов респондента, есть же столько инструментов публично усомниться в высказанной фразе, не нарушая журналистские стандарты - опросить еще людей, дать официальную позицию ВСУ, дать сводку с фронта...

Если бы журналист на Западе с таким уровнем публичности позволил себе выказывание в стиле "Вырежу то, что мне лично не нравится" - то на это было бы незамедлительная реакция профессионального сообщества.

N.B. Надо сказать, что США, конечно же, тоже манипулирует сюжетами с горячих точек, в которые вовлечена страна, но журналисты хотя бы не говорят про это публично", - пишет медиаэксперт Александр Климашевский.