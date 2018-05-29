Гитарист украинской группы Pianoбой Владимир Павловский в центре Киева попал в жуткое ДТП с участием авто на еврономерах. Об этом он написал поздно вечером 28 мая на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com/vovenia

Как следует из сообщения, Павловский вместе со спутницей двигались по улице Грушевского на внедорожнике марки Mitsubishi Outlander. Внезапно авто дало сбой и пришлось остановиться.

Музыкант решил разобраться, что сломалось и полез под джип. Сделав фото, он сел обратно в салон и позвонил в службу эвакуации и СТО. Беда случилась, когда гитарист собрался снова выйти из авто, чтобы разместить на проезжей части аварийный знак.

Фото: facebook.com/vovenia

"И тут дикий удар сзади. Я как раз смотрел на правую дверь и она за полмилисекунды вогнулась во внутрь. Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной полосе и там зацепили Mercedes. Я быстро пришел в чувство и спросил у девушки, все ли с ней хорошо и может ли она выйти. Дверь заклинило. Я понял, что действовать нужно оперативно, так как может взорваться баллон с газом. Вытащил девушку из машины и увидел картину Репина: мне в зад въехал чувак на AUDI Q7 на эстонских номерах. Он был в мясо пьяный и начал говорить, что позвонит Авакову", - написал в соцсети Павловский.

Затем приехали правоохранители и скорая. Голова и руки гитариста были в крови, поэтому ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, ни он, ни его девушка сильно не пострадали.

"Чудесами не повредилась гитара и остальная аппаратура. Но вот тачка – разлупленная в хлам и возобновлению не подлежит, пьяный водитель сидит в СИЗО, а третий чувак - просто в шоке", - добавил музыкант.

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