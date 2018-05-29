Международная система Webmoney Transfer сохранит деньги своих украинских пользователей, и не позднее 24 мая 2021 года конвертирует титульные знаки WMU (эквиваленты гривны) с "замороженных" кошельков на титульные знаки WMZ (эквивалент доллара США).

Соответствующее обращение получили пользователи системы WebMoney.UA, передает InternetUA.

Конвертация произойдет по курсу гривны к доллару, который будет установлен НБУ на эту дату.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривны, система продолжит в прежнем режиме.

"Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривны. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока", – говорится в обращении.

Электронная платежная система WebMoney.UA была внесена в санкционный список СНБО Украины, утвержденный Указом Президента от 14 мая. Санкции сроком на 3 года предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала из Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование и приостановку лицензий.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ отменил регистрацию WebMoney в Украине.

Также в Webmoney заявили, что из-за санкций счета 4 млн украинцев оказались заблокированы.