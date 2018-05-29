После финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3 - 1, прошло три дня, а страсти не утихают. Киперу англичан, Лорису Кариусу угрожают в сетях, и полиция взяла его семью под охрану.

А египетский адвокат Басем Вахба подал в суд на капитана "Реала" Серхио Рамоса, который травмировал лидера "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в финале. Адвокат требует компенсацию в размере одного миллиарда евро за травму Салаха.

Об этм передает Террикон со ссылкой на телеканал Sada Elbalad.

Напомним, Рамос сфолил на Салахе на 28-й минуте финала Лиги чемпионов, и египетская звезда был вынужден покинуть поле из-за травмы плеча. Бомбардир "Ливерпуля" кривился от боли и плакал от разочарования, когда покидал поле. Для египетских фанатов, как и "мерсисайдцев" - это был настоящий шок. "Реал" победил в итоге, и триумфально завоевал третий год подряд и в общей сложностив 13-й раз в своей истории, самый престижный европейский клубный трофей.

"Сумма для компенсации физического и морального ущерба, который Рамос нанес Салаху и народу Египта. Рамос умышленно травмировал Мо Салаха и должен быть за это наказан. Я подал иск в суд и подал жалобу в ФИФА", - сообщил адвокат.

Из ФИФА уже ответили Вахбе, что они проведут расследование и вскоре опубликуют его итоги. Если иск к Рамосу и "Реалу" будет удовлетворен, то эти средства будут пожертвованы фонду "Long Live Egypt".

Ранее "Страна" сообщала, что форвард Ливерпуля Салах пропустит первый матч на чемпионате мира - 2018.