Прихожане УПЦ передали в Константинопольский патриархат обращения от 50 тысяч верующих. Люди просят Патриарха Варфоломея, чтобы вопрос о предоставлении автокефалии рассматривался только в рамках канонического права.

Об этом сообщает пресс-центр УПЦ.

Среди паломников были прихожане храмов УПЦ, захваченных представителями Киевского патриархата. Верующие подкрепили свои обращения фото- и видеоматериалами, подтверждающими нарушения их прав.

Протоиерей Виктор Земляной, ответственный за урегулирование межконфессиональных конфликтов Ровенской епархии, заявил, что "верующие хотят, чтобы комиссия, которая работает над вопросом предоставления автокефалии, приехала в Украину и пообщалась с жителями этих сел".

Паломники УПЦ передали три чудотворные иконы (копии чудотворных икон трех лавр Украины: Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской) с просьбой у Патриарха молитв за Украину.

На данный момент на Фанар доставлено уже 60 тысяч подписей верующих против создания "Единой поместной церкви" административными методами.

Кроме того, в церкви напомнили, что власть уже начала репрессии в отношении тех, кто выступает против автокефалии.

"Те, кто привозил Патриарху первые 10 тысяч подписей, были добавлены в списки скандального сайта "Миротворец" как враги Украины, при том, что они просто отстаивали свои права и права канонической Церкви", - говорится в сообщении УПЦ.

Как сообщала "Страна", ранее была обнародована официальная позиция УПЦ в отношении возможной автокефалии.

Напомним также, что священников УПЦ власти склоняют подписаться под автокефалией.