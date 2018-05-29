В Будапеште поздно вечером в понедельник, 28 мая, попал в ДТП двухэтажный автобус с украинскими туристами. Об этом сообщает Daily News Hungary.

Автобус Setra из Украины направлялся в аэропорт Ферихедь и на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате столкновения практически весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров было снесено.

На место столкновения немедленно прибыли спасатели и пожарные команды. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров. Известно о 28 раненых, среди них 8 - с тяжелыми травмами. О погибших не сообщается. Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.

Фото: mukachevo.net

Как сообщала "Страна", в Кировоградской области в ДТП попал автобус, перевозивший горняков шахты Ингульская Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК").

Также мы писали, что в Польше в ДТП попал автобус международного сообщения, которым путешествовали иностранцы, в основном граждане Украины Он упал в ров и перевернулся на бок.