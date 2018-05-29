В Киеве дважды за последние сутки горело здание, где раньше размещался кинотеатр "Экран". Это постройка 1911 года сейчас пребывает в заброшенном состоянии. Авторы поста не исключают, что причиной пожара стал поджог. А его "ноги растут" со стороны застройщиков, которые облюбовали этот участок земли. Об этом на своей странице в Facebook пишет ресурс dtp.kiev.ua. Также в соцсети опубликован репортаж о последствиях пожара.

Фото: facebook.com

"В понедельник, 28 мая, в здании бывшего кинотеатра "Экран" произошел пожар. По словам очевидцев, это был поджог. За несколько метров от кинотеатра за забором расположена замороженная стройка, которая не продолжается уже более 10 лет. По словам очевидцев, скорее всего, это поджог, а застройщики просто хотят "захватить" кусок земли. Так считает и ответственный за здание. Но есть и другое мнение свидетелей возгорания: по их словам, замкнуло проводку", - говорится в сообщении.

Второй раз здание загорелось в ночь на 29 мая.

"По словам пожарных, горел мусор и за зданием кинотеатра, и внутри. По состоянию на 03:20 пожар был полностью ликвидирован. Однако в помещениях еще долго было видно дымящийся хлам, который находился в заброшенной части здания", - говорится в соцсети.

Фото: facebook.com

По данным автора поста, в последнее время здание часто используют под ночлег бездомные, а в помещениях, которые закрываются, местные торговцы хранят товар.

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