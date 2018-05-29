Российский олигарх Роман Абрамович, который прилетел 28 мая в Израиль и получил паспорт этой страны, будет жить в особняке в районе Тель-Авива Неве-Цедек. Об этом сообщает Ynet.

Сообщается, что особняк представляет собой бывший отель, который Абрамович купил у супруга актрисы Галь Гадот (исполнительница роли "Чудо-женщины") за 100 миллионов израильских шекелей (около $28 миллионов).

Фото: globes.co.il

В МВД Израиля подтвердили, что Абрамович получил паспорт страны. Это позволяет ему стать гражданином страны. Об этом пишет The Times of Israel.

Представителя ведомства рассказали, что бизнесмен обратился в посольство Израиля в Москве на общих основаниях. Он подал заявку на разрешение иммигрировать, его документы проверили и просьбу удовлетворили.

По данным СМИ, отель The Vаrsano олигарх Абрамович приобрел еще в 2015 году Фото: t.me/OpenMedia

Фото: thevarsano.com

Фото: thevarsano.com

Фото: thevarsano.com

Фото: thevarsano.com

По данным израильских СМИ, Абрамович недавно перечислил 70 миллионов шекелей на обустройство специального лифта в крупнейшей государственной больнице страны Шиба.

Как сообщала "Страна", Абрамовичу задержали оформление британской визы, из-за этого он пропустил финал Кубка Англии с участием принадлежащей ему команды "Челси". Его заявление на визу проверяли дополнительно, потому что он подал его, находясь в России, а не в Великобритании.

Также известно, что британские власти потребовали, чтобы Абрамович раскрыл источники своего дохода, но это требование связано с общим изменением процедуры выдачи виз инвестора. Граждане Израиля могут въезжать в Британию без визы.