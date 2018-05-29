Кондиционер при правильном использовании не представляет опасности для здоровья человека. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Что касается негативных симптомов, то наиболее распространенные из тех, о которых сообщали участники исследований, включали возникновение кашля, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головную боль и усталость.

Впрочем, действительно ли это связано с кондиционером? Исследователи так и не нашли убедительных доказательств такой связи. Эти симптомы также связывают с так называемым синдромом закрытых помещений (building-related symptoms или sick building syndrome). Если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. В таком случае важно чаще проветривать помещения и выходить во двор. Свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходимый для организма. Сам по себе кондиционер не является чем-то опасным. Однако очень важно пользоваться им правильно", - написала Ульяна Супрун и опубликовала советы, как правильно пользоваться кондиционером:

Кондиционер, как и авто, нуждается в регулярном уходе. Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций. Поэтому вовремя делайте техобслуживание кондиционера и обязательно следите за чистотой фильтров. В начале нового сезона активного использования кондиционера фильтры стоит почистить или заменить на новые.

Избегайте резкого перепада температур. Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущения, что вы попали на Северный полюс зимой. Также нужно избегать сидения под сильной струей воздуха. Когда она дует в одну точку, например, область шеи или лица, это может вызвать воспаление мышц или нервов.

Следите за влажностью воздуха в помещении. Кондиционеры осушают воздух в помещение, это связано с основными принципами работы этого прибора. Охлажденный воздух становится сухим, что может быть вредно для слизистых оболочек и дыхательных путей. Поэтому выключайте его время от времени и регулярно делайте влажную уборку.

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