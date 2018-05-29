Одесский апелляционный административный суд восстановил в должности экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко, который был уволен в рамках реализации закона "Об очищении власти".

Ему выплатят деньги за время незаконного отстранения от работы, сообщает bihus.info.

Компенсация прокурора составит почти 300 000 гривен зарплаты за время "вынужденного прогула".



Напомним, причиной увольнения Кузьменко стала его работа в должности первого заместителя прокурора Печерского района во время событий на Майдане. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился против своего увольнения, считая его незаконным.

Фото: bihus.info

В Одесском апелляционном административном суде дело рассматривала коллегия судей. Основная причина восстановления экс-прокурора в должности - "неконституционность" закона о люстрации - по мнению судей.

При этом Конституционный Суд Украины своих выводов по закону до сих пор не обнародовал. Поэтому одесские судьи зафиксировали неконституционность самостоятельно. Таким образом, суд впервые восстанавливает в должности люстрированного служащего.

Фото: bihus.info

Основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации. Сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.

Фото: bihus.info

Как сообщала "Страна", ЕСПЧ приступил к рассмотрению по сути жалоб еще пятерых люстрированных украинских чиновников.

Напомним также, что в Венецианской комиссии пожурили министра Петренко за игнорирование рекомендаций по люстрации.