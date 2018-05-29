В Ужгороде ночью грузовик марки DAF съехал в кювет и из него начала выливаться неизвестная жидкость. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Закарпатской области, передает УНН.

"Инцидент произошел около 2 часов ночи. Водитель не справился с управлением. Не учел дорожную обстановку и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство получило механические повреждения", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших. Сейчас патрульные полицейские регулируют движение на дороге.

"Потому что за счет того, что поднялась температура, из этой машины начала выливаться жидкость. Пока неизвестно, что именно это за жидкость", - пояснили в патрульной полиции.

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