В Черкасской области недалеко от села Красная Слобода обнаружено тело женщины, закопанное в землю в сумке. Об этом сообщает УНН.

Сумку с ужасной находкой обнаружили в лесополосе между селами Красная Слобода и Леськи. Она была закопана в землю на глубину около полутора метров.

На черепе женщины обнаружено два отверстия.

Пока установить возраст и личность женщины не удалось. Тело направлено на экспертизу.

По факту обнаружения трупа начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Как сообщала "Страна", в Киеве на съемной квартире обнаружили тело женщины в крови. Известно, что 42-летняя женщина жила в съемной квартире. По предварительной версии, это могло быть убийство или самоубийство. Около подъезда дома, где случилась трагедия, находилась одна из родственниц умершей. У женщины была истерика.

Также "Страна" писала, что в реке Львовской области обнаружили тело женщины, которая пропала еще в декабре.