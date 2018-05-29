В Киеве во вторник, 29 мая, частично ограничат движение транспорта на эстакадном съезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook.

"С 11:00 29 мая до 22:00 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - отметили в Департаменте.

Напомним, из-за ремонтных работ ограничения движения транспорта будут введены в Киеве и на ул. Березняковской в Днепровском районе.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам министра инфраструктуры Омеляна, ремонт трассы Одесса-Рени закончат до конца этого года.