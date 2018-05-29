Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний мира. Первые Apple и Google
Компания Apple в восьмой раз становится самой дорогой компанией мира по версии Forbes.
В 2018 году представители IT-сферы не только заняли первое место, но и оккупировали первую пятерку списка.
Apple оценили в 182,8 млрд долларов, что на 8% больше, чем в 2017 году. Второе место в десятке самых дорогих компаний досталось Google, которая за год подорожала сразу на 30% и сейчас оценивается в 132,1 млрд долларов. Третья строчка досталась Microsoft, капитализация которой выросла на 21% и составляет 104,9 млрд долларов.
Первая пятерка самых дорогих компаний по версии Forbes полностью состоит из представителей IT-отрасли - ее замыкают Facebook (94,8 млрд долларов) и Amazon (70,9 млрд долларов).
Фото: techtoday.in.ua
А вот один из главных производителе микрочипов на планете - компания Intel - пробиться в десятку лидеров не смогла.
Несмотря на рост стоимости бренда на 9%, компания заняла 14 место с капитализацией в 34,1 млрд долларов. Почти сразу за ней идут Cisco и IBM, которые расположились на 16 и 17 строках. При этом IBM подешевела в этом году на 4%.
Китайские компании также уверенно наращивают свои капиталы. Huawei заняла 79 позицию, поднявшись в этом году на 15% - до 8,4 млрд долларов.
Замыкают "Топ-100" самых дорогих компаний PayPal и Dell, которые подорожали на 33% и 18% соответственно и заняли 98 и 99 позиции.
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