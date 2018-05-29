90% дебиторских долгов компании "Укрнафта" принадлежат компаниям-банкротам. Об этом сообщает "Экономическая правда".

По словам главы Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова, Государственная фискальная служба проверила дебиторскую задолженность "Укрнафты" в сумме 12,5 млрд гривен.

"90% из этой суммы - задолженность предприятий-банкротов или предприятий, которые не ведут деятельности", - сообщил Бамбизов.

Бамбизов также отметил, что проверка проводилась, чтобы всю сумму налогового долга компании покрыть залоговым имуществом.

Однако, согласно заключению Офиса крупных налогоплательщиков, для погашения налогового долга можно использовать только 49 миллионов гривен дебиторки.

Как сообщил Бамбизов, налоговый долг "Укрнафты" составляет 15,1 млрд гривен, из которых офис КНП администрирует 2,1 млрд гривен, а региональные отделения ГФС - 13 млрд гривен.

В налоговом залоге находятся активы компании на сумму 14,5 млрд гривен. Из них:

основные средства - АЗС, здания, трубопроводы и нефте-газоперерабатывающее оборудование - на сумму 4,9 млрд гривен;

нефтегазовые активы - скважины - на сумму 6,9 млрд гривен;

товарно-материальные запасы - газ, нефть - на 2,8 млрд гривен.

В судебном порядке "Укрнафта" пытается заставить Офис взять на баланс 2,1 млрд куб.м газа, добытого в 2006 году и потребленного населением до 2008 года.

"Третьей стороной в этом споре является "Укртрансгаз", - напоминает Бамбизов. - И от "Укртрансгаза" мы получили информацию, что этого газа "Укрнафты" в хранилищах нет. "Укрнафта" пытается заставить нас принять в залог газ, которого физически нет", - говорит Бамбизов.

Последнее судебное решение было в пользу "Укрнафты". Окружной административный суд Киева обязал ГФС описать газ.

"Суд считает, что Налоговый Кодекс не достаточно четко описывает действия ГФС в этой ситуации. Согласиться с таким решением, мы конечно, не можем. На сегодняшний день готовится апелляционный иск для того, чтобы последовательно отстаивать позицию государственной фискальной службы", - пояснил Бамбизов.

Как сообщала "Страна", НАБУ взялось за компании Коломойского по делу о выведении средств ПАО "Укрнафта".

Ранее стало известно, что "Укрнафта" потеряла 2,3 млрд грн из-за "приватовцев".