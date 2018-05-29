В Украине крайне необходимо создать Государственное бюро военной юстиции (ДБВЮ). Такое заявление сделал главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, посвященном вопросам системы военной юстиции и перспективам ее реформирования в Украине, сообщает "112 Украина".

Создание Государственного бюро военной юстиции является необходимой и актуальной реформой, отметил Матиос. По его мнению, ДБВЮ должен стать защитой военных в условиях войны.

По словам Матиоса, в стране в настоящее время насчитывается 400 тысяч людей с оружием, которые обязаны умереть за родину, однако у них, в отличие от гражданских, нет возможностей для защиты собственных прав.

"Ни одна армия мира не обсуждает прямые приказы командования и ни один главнокомандующий не станет, и не может советоваться с каждым ефрейтором о стратегии и тактике войны. Учитывая то, какая диспропорция, какая иногда противоречивая неприемлемая ситуация складывается, должен констатировать - в стране гниет не фронт, в стране гниет тыл", - отметил Матиос.

"Как бы грустно мне не было это говорить, пока государство не в состоянии защитить людей, как на улице, так и в их домах. Кто теперь защищает мирных обывателей? Мы все видим телевидение. Общественные военизированные сообщества, как пассионарная молодежь, которая воевала за украинское государство, или другие сборища деклассированных типов под демократическими лозунгами, которых мы недавно видели под стенами ВР с перекрытым движением", - добавил военный прокурор.

По его убеждению, эти мирные митинги этих "деклассированных" могут быть обильно снабжены оружием и взрывчаткой, которая незаконно была доставлена, вывезена в многочисленном количестве из зоны АТО.

В ходе своего выступления Матиос также высказался за безотлагательное создание системы военных судов, которые должны будут осуществлять оперативное рассмотрение соответствующих уголовных производств.

По его мнению, военные должны иметь право на то, чтобы их не судили гражданские суды, а ДБВЮ может стать аналогом военной полиции.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде группой народных депутатов 21 мая 2018 года.

Согласно ему, бюро будет самостоятельно выявлять и вносить в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, отнесенных к его подследственности, а также осуществлять досудебные расследования.

Ранее "Страна" писала о том, что главный военный прокурор Украины вспомнил, как нащупал в сумке у Савченко минимум три гранаты.

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