В Санкт-Петербурге состоялся уличный концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова в честь выхода нового альбома "Время N".

Напомним, музыкант заявил о готовности выступать в Крыму и на Донбассе.

Как сообщает SpbDnevnik, после выступления Гребенщиков подошел к стажеру полиции, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за охрану порядка во время выступления.

В ответ на это полицейский поинтересовался: "Что это за группа выступала?"

Гребенщиков спокойно ответил, что группа называется "Аквариум".

Как сообщала "Страна", в марте этого года группа "Аквариум" объявила о переносе нескольких концертов из-за болезни Бориса Гребенщикова.

В мае Гребенщиков снова вернулся к выступлениям, в частности, спел на приеме Росконгресса в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Страна" также писала, как Борис Гребенщиков не смог правильно ответить на тест о своих песнях.