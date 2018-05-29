"А что это за группа?". В Питере полицейский не узнал Гребенщикова на его же уличном концерте
В Санкт-Петербурге состоялся уличный концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова в честь выхода нового альбома "Время N".
Напомним, музыкант заявил о готовности выступать в Крыму и на Донбассе.
Как сообщает SpbDnevnik, после выступления Гребенщиков подошел к стажеру полиции, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за охрану порядка во время выступления.
В ответ на это полицейский поинтересовался: "Что это за группа выступала?"
Гребенщиков спокойно ответил, что группа называется "Аквариум".
Как сообщала "Страна", в марте этого года группа "Аквариум" объявила о переносе нескольких концертов из-за болезни Бориса Гребенщикова.
В мае Гребенщиков снова вернулся к выступлениям, в частности, спел на приеме Росконгресса в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Страна" также писала, как Борис Гребенщиков не смог правильно ответить на тест о своих песнях.