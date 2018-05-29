В Киеве во вторник с 10:00 до 19:00 в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на ул. Березняковской (Днепровский р-н) будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом говорится на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Фото: facebook.com

В обнародованном в соцсети во вторник утром сообщении отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ движение автотранспорта будет ограничено на ул. Березняковской на участке от ул. Павла Тычины до ул. Юрия Шумского.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укравтодор" похвастался досрочным ямочным ремонтом трассы Киев-Одесса.

Также мы сообщали, что в Киеве на одной из парковок автомобиль белого цвета провалился под асфальт.