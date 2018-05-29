В Киеве ночью сожгли автомобиль помощника нардепа Мосийчука. Фото
Сегодня ночью, 29 мая, около четырех часов утра неизвестный сжег автомобиль Станислава Коломийца, помощника нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
Об этом сообщил Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.
По словам очевидцев, к стоянке в Дарницком районе столицы по адресу Григоренко 36, где был припаркован автомобиль Стаса, подъехал мотороллер. Водитель облил бензином машину, поджег ее, и скрылся.
"Очень возмущает тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление. Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника.
В результате пожара сгорела не только застрахованная машина Стаса, но и две машины припаркованные по соседству", - сообщает Мосийчук.
В настоящий момент о мотивах поджога неизвестно.
Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
Как сообщала "Страна", ранее Мосийчук назвал имена тех, кто покушался на него под телеканалом "Эспрессо".
Напомним также, что чиновника, отвечающего в Киеве за парковки, могут уволить за избиение коллеги.