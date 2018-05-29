Во вторник, 29 мая, Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу на арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Апелляционным судом Херсонской области 29 мая в 15:45 будет рассматриваться уголовное производство по апелляционной жалобе защитников в интересах подозреваемого в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) Кирилла Вышинского, руководителя "РИА Новости-Украина", на решение следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области от 17 мая об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Руководителя информагентства Кирилла Вышинского задержали по подозрению в госизмене. 17 мая Херсонский городской суд избрал для задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия обратилась к комиссару Совета Европы Дунье Миятович по поводу задержания Вышинского.