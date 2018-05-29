Сегодня Апелляционный суд рассмотрит жалобу на арест главреда РИА Новости Украина Вышинского
Во вторник, 29 мая, Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу на арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Апелляционным судом Херсонской области 29 мая в 15:45 будет рассматриваться уголовное производство по апелляционной жалобе защитников в интересах подозреваемого в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) Кирилла Вышинского, руководителя "РИА Новости-Украина", на решение следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области от 17 мая об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Руководителя информагентства Кирилла Вышинского задержали по подозрению в госизмене. 17 мая Херсонский городской суд избрал для задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Ранее "Страна" писала о том, что Россия обратилась к комиссару Совета Европы Дунье Миятович по поводу задержания Вышинского.