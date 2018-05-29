В Кировоградской области в ДТП попал автобус, перевозивший горняков шахты Ингульская Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК"). Об этом на своей странице в соцсети написал глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец и добавил, что в результате аварии есть пострадавшие.

Фото: facebook.com

"Сегодня утром автобус ГП "ВостГОК", перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался и перевернул авторефрижератор (с баллонами кислорода). Есть раненые, пока их доставляют в больницу", - написал Михаил Волынец.

Фото: facebook.com

Данные о числе пострадавших уточняются.

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