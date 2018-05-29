Не совсем приятная новость для фанатов музыкального конкурса Евровидение. Знаменитая голливудская актриса Галь Гадот, звезда блокбастера "Чудо-женщина", отказалась стать ведущей песенного шоу в Израиле, которое пройдет в 2019 году.

Об этом сообщает портал I24.

"Она была бы счастлива стать ведущей и иметь отношение к конкурсу "Евровидение", но, к сожалению, из-за плотного расписания и заключенных ранее договоренностей это невозможно", - заявили представители актрисы.

Ведущий "Евровидения-1999" Игаль Равид после отказа публично попросил Галь Гадот передумать.

"Не хотелось бы оспаривать твое профессиональное решение, но это будет замечательно для тебя и для нас. "Евровидение" в Иерусалиме столкнется с вызовами, техническими и политическими, в Израиле и за рубежом, но это будет великое соревнование! Так что приезжай!" - обратился он к актрисе.

Международный песенный конкурс состоится в Израиле после победы в 2018 году представительницы страны - Нетты Барзилай. В песне Toy, принесшей Нетте победу, были строчки, отсылающие к фильму "Чудо-женщина".

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Израиля Нетаньяху станцевал с победительницей Евровидения - 2018 куриный танец.