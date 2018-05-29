Во время запланированной на вторник, 29 мая, встречи президентов Украины Петра Порошенко и Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в числе других вопросов будет обсуждаться ситуация на Донбассе и вопрос размещения миротворческой миссии.

Об этом сообщили в пресс-службе АП.

"Особое внимание будет уделено ситуации на Донбассе и вопросу размещения миротворческой миссии ООН в оккупированном регионе", - отметили в АП.

Кроме того, планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также путей дальнейшей поддержки Германией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, 29-30 мая в Украине с официальным визитом будет находиться президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Программа пребывания также предусматривает посещение президентом Германии города Львов.

Также мы сообщали, что Порошенко объявил, что поговорит по телефону с премьером Великобритании.