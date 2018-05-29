За прошедшую неделю - с 21 по 27 мая, 35 человек погибли на реках и озерах Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение недели на водных объектах погибло 35 человек", - говорится в сообщении.

Всего с начала прошлой недели зарегистрировано 1916 происшествий на воде. В результате принятых мер спасен 51 человек.

Ликвидировано также 1480 пожаров, спасено на пожарах 45 человек.

"На пожарах погибло 14 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4, 987 млн. грн", - добавили в ведомстве.

В течение недели обнаружено, изъято и уничтожено 1049 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Ранее "Страна" писала о том, что для тушения лесногго пожара в Херсонской области спасатели применили авиацию.

Также мы сообщали, что появилось видео затопленных баз отдыха в курортной Кирилловке на Азовском море.